Иран атаковал ракетами неопределенные цели

Вооруженные силы Ирана запустили ракеты по неопределенным целям, залпы зафиксированы в южных районах Исламской Республики. Об этом сообщает Fars.

«По каким именно целям был совершен пуск ракет, пока не известно, но некоторые источники сообщают о возможности столкновений в водах Персидского залива», — говорится в публикации.

По данным агентства, информация о том, что взрывы произошли в провинциях Бушер и Хормозган (на юге Ирана), не подтверждается.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило Иран в запуске баллистической ракеты в сторону Кувейта.

