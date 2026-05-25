СМИ сообщили о взрывах в Иране

В иранском портовом городе Бендер-Аббас были слышны взрывы. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Взрывы слышны в городе Бендер-Аббас. Причина неизвестна», — указало агентство.

25 мая сообщалось, что иранские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат противника в небе над акваторией Персидского залива. Согласно информации корреспондентов, перехват осуществлялся новыми системами противовоздушной обороны, технические характеристики которых неизвестны.

В начале апреля официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари говорил, что Вооруженные силы Ирана уничтожили три самолета и два вертолета американской армии 3 апреля при помощи новых систем ПВО, разработанных в Исламской Республике. Зольфагари также отмечал, что системы ПВО сухопутных сил КСИР сбили передовой штурмовик A-10 и два вертолета Black Hawk, а также подбили передовой штурмовик A-10. По словам представителя, в ближайшее время Иран вернет себе полный контроль над воздушным пространством.

Ранее в Иране заявили о готовности вывезти высокообогащенный уран из страны.