Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Воздушная атака отражена в Таганроге и четырех районах Ростовской области

Более 10 БПЛА уничтожены в четырех районах Ростовской области и Таганроге
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Таганроге и четырех районах Ростовской области ночью перехватили более десяти беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганрог и 4 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском», — написал он.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Информация будет уточняться, добавил Слюсарь.

Утром оперштаб Краснодарского края сообщил, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Новороссийске в результате атаки произошло возгорание. Два украинских беспилотника сбили в Балаклавском районе Севастополя.

Кроме того, обломки сбитых дронов упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани.

Ранее военкор оценил риск атаки дронов ВСУ на трассу М-4 «Дон».

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!