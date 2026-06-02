Воздушная атака отражена в Таганроге и четырех районах Ростовской области

Более 10 БПЛА уничтожены в четырех районах Ростовской области и Таганроге

В Таганроге и четырех районах Ростовской области ночью перехватили более десяти беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганрог и 4 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском», — написал он.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Информация будет уточняться, добавил Слюсарь.

Утром оперштаб Краснодарского края сообщил, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Новороссийске в результате атаки произошло возгорание. Два украинских беспилотника сбили в Балаклавском районе Севастополя.

Кроме того, обломки сбитых дронов упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани.

Ранее военкор оценил риск атаки дронов ВСУ на трассу М-4 «Дон».