Губернатор рассказал об отражении атаки ВСУ на Севастополь

Два украинских беспилотника сбили в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе», — написал он, призвав граждан укрыться и оставаться в безопасных местах.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Новороссийске в результате атаки произошло возгорание. Кроме того, обломки сбитых дронов упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани.

28 мая губернатор Севастополя сообщал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на город были повреждены 45 многоквартирных и частных домов.

Ранее военкор оценил риск атаки дронов ВСУ на трассу М-4 «Дон».

 
