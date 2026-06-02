Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В Краснодарском крае обломки дрона упали на территории многоквартирного дома

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома
Илья Питалев/РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

В результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные и специальные службы.

До этого военный корреспондент Сергей Воробьев высказал мнение, что украинские войска могут начать атаковать беспилотниками трассу М-4 «Дон» вслед за ударами по трассе «Новороссия».

По его словам, ВСУ применяют новейшие аппараты типа Hornet с автоматизированной системой наведения, и уже фиксируются многочисленные попадания по военным и гражданским грузовым автомобилям. Это создает реальную угрозу логистике на Юге, подчеркнул военкор.

1 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании, посвященном мерам поддержки пострадавших в результате теракта в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что украинские войска наносили целенаправленные массированные удары беспилотниками по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние.

Ранее дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!