Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

В результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные и специальные службы.

До этого военный корреспондент Сергей Воробьев высказал мнение, что украинские войска могут начать атаковать беспилотниками трассу М-4 «Дон» вслед за ударами по трассе «Новороссия».

По его словам, ВСУ применяют новейшие аппараты типа Hornet с автоматизированной системой наведения, и уже фиксируются многочисленные попадания по военным и гражданским грузовым автомобилям. Это создает реальную угрозу логистике на Юге, подчеркнул военкор.

1 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании, посвященном мерам поддержки пострадавших в результате теракта в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что украинские войска наносили целенаправленные массированные удары беспилотниками по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние.

Ранее дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР.