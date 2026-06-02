Военкор оценил риск атак дронов ВСУ на трассу М-4 «Дон»

Военкор Воробьев заявил, что ВСУ могут перенаправить БПЛА на трассу М-4 «Дон»

Украинские войска могут начать атаковать беспилотниками трассу М-4 «Дон» вслед за ударами по трассе «Новороссия». Такое мнение высказал военный корреспондент Сергей Воробьев в беседе с «Царьградом».

Он заявил, что дорога на Крым попала в зону досягаемости современных украинских беспилотников.

По его словам, ВСУ применяют новейшие аппараты типа Hornet с автоматизированной системой наведения, и уже фиксируются многочисленные попадания по военным и гражданским грузовым автомобилям. Это создает реальную угрозу логистике на Юге, подчеркнул военкор.

«Корреспондент считает вероятным перенаправление ударов на трассу М-4 Дон», — пишет «Царьград», отмечая, что перекрытия этой магистрали уже приводили к «серьезным внутренним потрясениям».

По его прогнозу, при таком сценарии в первую очередь пострадают гражданские перевозки.

1 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об отражении атаки БПЛА в районе трассы «Новороссия». О последствиях атаки он не сообщал.

Ранее на трассе «Новороссия» водитель «Камаза» наехал на мину.