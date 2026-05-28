Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Власти Севастополя назвали число поврежденных при атаке ВСУ домов

Развожаев: при атаке ВСУ в Севастополе повреждены 45 домов
Константин Михальчевский/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки Вооруженных сил Украины по городу повреждены 45 домов.

По его словам, на утро 28 мая специалисты зафиксировали повреждения в 23 многоквартирных домах и 22 частных.

«Специалисты фиксируют повреждения, составляют акты. Всем пострадавшим окажем помощь», — отметил Развожаев.

Накануне губернатор города сообщал, что в Севастополе после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли контейнер со взрывчаткой — его сбросили с дроном.

Во время ночной атаки на Севастополь ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центробанка — загорелась крыша, а в соседних домах выбило окна и повредило балконы. По данным властей, украинские военные атаковали город беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Как Севастополь пережил комбинированный удар — в материале «Газеты.Ru».

Ранее четыре человека пострадали при атаке ВСУ на магазин в Курской области.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!