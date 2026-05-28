Власти Севастополя назвали число поврежденных при атаке ВСУ домов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки Вооруженных сил Украины по городу повреждены 45 домов.

По его словам, на утро 28 мая специалисты зафиксировали повреждения в 23 многоквартирных домах и 22 частных.

«Специалисты фиксируют повреждения, составляют акты. Всем пострадавшим окажем помощь», — отметил Развожаев.

Накануне губернатор города сообщал, что в Севастополе после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли контейнер со взрывчаткой — его сбросили с дроном.

Во время ночной атаки на Севастополь ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центробанка — загорелась крыша, а в соседних домах выбило окна и повредило балконы. По данным властей, украинские военные атаковали город беспилотниками и ракетами Storm Shadow.

