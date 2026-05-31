Сын главы Чечни получил новую награду

Помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики и сыну Рамзана Кадырова Адаму вручили медаль за вклад в проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил зампредседателя правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По его словам, награда является заслуженным признанием вклада Адама Кадырова в обеспечение безопасности и поддержку СВО. Будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, он активно участвует в развитии центра подготовки добровольцев.

«Уверен, что и впредь дорогой брат будет с честью и достоинством служить интересам Чеченской Республики и всей Российской Федерации», — написал министр.

До этого Адам Кадыров получил медаль за охрану Запорожской атомной электростанции. Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что его сын был награжден по приказу АО «Концерн Росэнергоатом» за значительный вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС во время проведения СВО.

Секретарь Совбеза Чечни часто получает почетные награды. В сентябре 2025 года Рамзан Кадыров заявлял, что его сын не имеет незаслуженных наград. Он отметил, что все, кто награждал Адама, делали это за конкретные достижения.

Ранее Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню как военного преступника.