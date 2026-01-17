Адам Кадыров получил медаль Росэнергоатома за охрану Запорожской АЭС

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, награжден медалью за охрану Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

«В ходе совещания дорогой БРАТ, боевой офицер, командир ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев (Борец), в торжественной обстановке передал Адаму Кадырову золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Он удостоен этой награды приказом АО «Концерн Росэнергоатом» за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции», — сообщил Рамзан Кадыров.

До этого глава Чечни опубликовал видео со своим сыном Адамом на фоне слухов о серьезном ДТП. На кадрах ролика Адам Кадыров провел совещание с руководителями силовых структур республики. Участники мероприятия проанализировали обстановку в зонах ответственности чеченских подразделений, находящихся в зоне СВО. Также на совещании обсуждалась подготовка к грядущим выборам в ЧР.

Ранее Адам Кадыров пообещал привезти президента Украины Владимира Зеленского в Грозный.