Город — спутник Запорожской АЭС подвергся массированной атаке ВСУ

Минувшей ночью Энергодар, который является городом — спутником Запорожской АЭС, подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».
«Противник целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре, социальным объектам и административным зданиям — туда, где нет и не может быть военных целей», — подчеркнул он.
В частности, ВСУ атаковали парковку у родильного дома. В результате полностью сгорел микроавтобус, повреждены четыре легковых автомобиля. По словам губернатора, в здании роддома выбиты окна.
«К счастью, никто из пациентов, персонала и прохожих не пострадал», — уточнил Балицкий.
Кроме того, украинские войска применили два дрона для атаки по территории транспортного цеха ЗАЭС, из-за чего сгорели шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Глава региона сообщил, что люди не пострадали, радиационный фон в норме.
Также ВСУ атаковали многоквартирный дом, в результате возгорания повреждена одна из квартир.
«Удар в непосредственной близости от ядерного объекта – это акт ядерного терроризма, который не может оставаться без самой жесткой реакции», — добавил Балицкий.
30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.
Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.
На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.
При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора.
Ранее глава МАГАТЭ выразил беспокойство после удара по ЗАЭС.