Город — спутник Запорожской АЭС подвергся массированной атаке ВСУ

Минувшей ночью Энергодар, который является городом — спутником Запорожской АЭС, подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

«Противник целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре, социальным объектам и административным зданиям — туда, где нет и не может быть военных целей», — подчеркнул он.

В частности, ВСУ атаковали парковку у родильного дома. В результате полностью сгорел микроавтобус, повреждены четыре легковых автомобиля. По словам губернатора, в здании роддома выбиты окна.

«К счастью, никто из пациентов, персонала и прохожих не пострадал», — уточнил Балицкий.

Кроме того, украинские войска применили два дрона для атаки по территории транспортного цеха ЗАЭС, из-за чего сгорели шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Глава региона сообщил, что люди не пострадали, радиационный фон в норме.

Также ВСУ атаковали многоквартирный дом, в результате возгорания повреждена одна из квартир.

«Удар в непосредственной близости от ядерного объекта – это акт ядерного терроризма, который не может оставаться без самой жесткой реакции», — добавил Балицкий.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора.

Ранее глава МАГАТЭ выразил беспокойство после удара по ЗАЭС.

 
