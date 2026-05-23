В Латвии снова упал украинский беспилотник

Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии. Об этом в соцсети X сообщила бывший премьер-министр страны Эвика Силиня.

«Я нахожусь в контакте с ответственными службами, работающими в районе муниципалитета Краслава вокруг озера Дриздис после крушения и взрыва беспилотного летательного аппарата в озере», — написала она.

Двумя днями ранее в Латвию залетел новый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины — это был FP-1. Из-за него в небо подняли истребители НАТО, а в Утенском районе на востоке страны объявили воздушную тревогу.

До этого, 19 мая, агентство Reuters также сообщало, что в воздушном пространстве Латвии обнаружили неизвестный беспилотник.

Также 17 мая стало известно, что на востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, был украинским.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны закрыто для дронов, летящих на Россию.

 
