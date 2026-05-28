В МИД отреагировали на возможную передислокацию баз США в Польшу

Возможная передислокация баз США в Польшу неприемлема, это обернулось бы эскалацией военной напряженности в Европе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Это не только неизбежно означало бы необходимость вынужденного принятия необходимых для обеспечения безопасности РФ военно-технических мер, но и обернулось бы качественной эскалацией военной напряженности на всем европейском пространстве», — отметила дипломат.

Газета The Wall Street Journal ранее написала, что США внезапно решили остановить отправку бронетанковой бригады в Польшу, что является одним из шагов по сокращению американского военного присутствия в Европе. Официальные лица сообщили, что в армии США некоторые были удивлены решением отменить уже идущую операцию.

Вице-президент Джей Ди Вэнс позднее заявил, что Штаты не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда военных. Он подчеркнул, что республика способна защищать себя при значительной американской поддержке.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь написал в Truth Social, что Вашингтон перебросит в Польшу дополнительно пять тысяч военных, что вызвало ироничную реакцию Варшавы. Так, бывший посол Польши в США Марек Магеровский назвал этот пост Трампа его очередным «непредсказуемым зигзагом», который не заслуживает доверия.

Ранее Путин заявил, что Западу лучше восстановить отношения с Россией.

 
