Вэнс прокомментировал сокращение войск США в Польше

Вэнс: США не сокращали свой контингент в Польше, а отложили отправку туда военных

Соединенные Штаты не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда американских военных, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«Это не сокращение, а обычная задержка ротации, которая иногда случается», — заявил Вэнс.

Он добавил, что Польша способна защищать себя при значительной поддержке со стороны США.

17 мая сообщалось, что Польша оказалась не готова к отмене ротации американских военных из-за сбоя в электронной почте.

До этого директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил, что США перебрасывают в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса. Отмечается, что текущее изменение количества американских войск в Польше связано с продолжающейся ротацией сил США, которую ведет Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа в Техасе. Из Форт-Худа в Польшу было переброшено более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники.

Ранее сообщалось, что Польша готова принять войска США для укрепления границы с Россией.