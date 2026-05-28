Дрон ВСУ атаковал под Донецком пассажирский автобус

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал на территории Донецкой народной республики пассажирский автобус. Об этом сообщает ТАСС.
Удару дрона неподалеку от Донецка подвергся рейсовый автобус, ехавший из Макеевки в Севастополь.
18 мая стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк.
8 мая сообщалось, что украинский дрон атаковал гражданский автобус в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР).
29 апреля стало известно, что беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по пассажирскому автобусу в населенном пункте Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, три человека не выжили, восемь человек получили ранения.
Ранее в Краснодарском крае обломки сбитого дрона упали на автобус.