ВСУ атаковали шестой за месяц пассажирский автобус в Горловке

Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником гражданский автобус в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Центрально-Городском районе Горловки поврежден автобус», — написал он.

7, 8 апреля и 2 мая Приходько сообщал о повреждении автобусов в результате ударов дронов ВСУ. Эти инциденты обошлись без пострадавших. Однако при атаке 15 апреля были ранены три человека, а 20 апреля пострадал водитель автобуса.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Месяц назад Приходько заявил об ухудшении ситуации в Горловке. Он пояснил, что ВСУ начали использовать новые дроны «Марсианин» с искусственным интеллектом для атак на город. Более того, увеличилось количество самих налетов, отметил он.

Ранее Путин наградил Приходько медалью «За храбрость» II степени.

 
