В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автобус погибли три человека

Гладков: в результате удара по автобусу в Вознесеновке погибли три человека

Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по автобусу в Вознесеновка Шебекинского округа — погибли три человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Всем пострадавшим оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ. Гладков уточнил, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

«У мужчины слепые проникающие ранения головы, ушиб головного мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом, у женщины — множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног», — написал губернатор.

Реанимационными бригадами пострадавших доставят в областную клиническую больницу. Еще четверых мужчин с различными осколочными ранениями рук и ног и женщину с осколочным ранением грудной клетки бригады скорой транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода, рассказал Гладков.

Восьмому пострадавшему с осколочным ранением ноги проводят операцию.

Гладков также выразил соболезнования близким погибших.

До этого глава региона сообщил, что в результате атак украинских войск получили ранения шесть мирных жителей региона.

