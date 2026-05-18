При атаке беспилотника ВСУ на микроавтобус погибла девушка

Пасечник: в ЛНР в результате атаки дрона на автобус погибла 17-летняя девушка

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил на своем канале в мессенджере «Макс», что в результате атаки украинских войск на автобус в регионе пострадали три человека.

По словам Пасечника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск – Северодонецк.

«Ранения получили три человека. Медики оперативно прибыли на место происшествия, доставили раненых в больницу. Но семнадцатилетнюю девушку не удалось спасти», — сказано в сообщении главы региона.

18 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка пострадал во время атаки украинского беспилотника. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

5 мая украинский беспилотный летательный аппарат ударил по автозаправочной станции (АЗС) в Луганской народной республике.

28 апреля ВСУ с помощью дронов атаковали помещение территориальной избирательной комиссии Марковского района ЛНР. Здание оказалось разрушено, системный администратор ТИК был доставлен в больницу с легкими травмами. Кроме того, три раза было атаковано здание муниципальной администрации.

Ранее в ЛНР было атаковано здание администрации одного из округов.