Раскрыты потери в МЧС России с начала СВО

С начала специальной военной операции (СВО) в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 33 сотрудника МЧС России. Об этом заявил замглавы ведомства, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Кострубицкий, пишет РИА Новости.

По словам Кострубицкого, сотрудники МЧС отдали свои жизни во время исполнения служебного долга. Они погибли от вражеских атак беспилотников и минно-взрывных травм. Кроме того, еще 300 спасателей получили ранения различной степени тяжести.

В апреле Следственный комитет РФ раскрыл число россиян, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины. По информации СК, с начала специальной военной операции от рук украинских военнослужащих пострадали более 29 тысяч мирных жителей России, в том числе 1168 детей.

До этого президент России Владимир Путин сравнил число потерь в российской и украинской армиях. Глава государства отметил, что в рядах ВС РФ, «к сожалению», тоже есть потери. Однако они кратно меньше, чем у ВСУ, подчеркнул он.

Ранее в ВСУ опровергли слова Зеленского о потерях.

 
