ВСУ ударили по зданию банка в Севастополе

Развожаев сообщил о попадании ракеты в здание Центробанка в Севастополе

Украинская ракета упала на здание Южного управления Центрального банка в Севастополе. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

Ранее чиновник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли ударить по Севастополю дальнобойными ракетами Storm Shadow.

По словам Развожаева, в городе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку ВСУ. Он уточнил, что сейчас у здания банка горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.

Утром 27 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские военные отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины на Таганрог. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского. По информации главы города Светланы Камбуловой, во время атаки пострадали два человека, их госпитализировали.

