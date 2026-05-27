Губернатор рассказал, чем ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь, предварительно, ракетами Storm Shadow
Украинские войска могли атаковать Севастополь дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку.

«ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow», — написал Развожаев.

По его данным, в результате атаки было сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, пострадавших нет.

Утром в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские военные отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины на Таганрог. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского.

По информации главы города Светланы Камбуловой, во время атаки пострадали два человека, их госпитализировали.

Ранее российский военный рассказал о новом типе беспилотников ВСУ.

 
