Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область

Российские военные уничтожили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Таганрогом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на ул. Циолковского», — написал он.

По его словам, в настоящее время уточняется информация о пострадавших.

В ночь на 21 мая Ростовскую область атаковали более 30 БПЛА. Военные сбили беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах. Обломки дронов вызвали два лесных пожара в Вешенском лесничестве. Оба возгорания были оперативно потушены.

20 мая Слюсарь сообщил, что мужчина пострадал в результате атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону. По его словам, обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на 24-этажный дом, который еще не введен в эксплуатацию. Пострадавший попал в больницу с ранением средней степени тяжести, добавил губернатор.

