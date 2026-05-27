Глава Таганрога раскрыла последствия ракетной атаки ВСУ по городу

Российские военные в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область уничтожили ракету над Таганрогом, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Есть пострадавшие — два человека доставлены в больницу», — написала она.

Также в результате атаки загорелись автомобили, пожар удалось локализовать. Информация о последствиях на земле уточняется, отметила Камбулова.

По ее словам, сегодня комиссия начнет обследовать полученные повреждения.

Она добавила, что на дорогах города не перекрывалось движение, и транспорт ходит штатно.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков сбитой ракеты ВСУ произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского в Таганроге.

В ночь на 21 мая Ростовскую область атаковали более 30 БПЛА. Военные сбили беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах. Обломки дронов вызвали два лесных пожара в Вешенском лесничестве. Оба возгорания были оперативно потушены.

Ранее американский сенатор прибыл в Киев и призвал передать Украине ракеты Tomahawk.

 
