Российский военный рассказал о новом типе беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время начали использовать на фронте новый тип беспилотников с малошумной винтомоторной группой. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Донор».

По его словам, новые БПЛА работают гораздо тише обычных дронов, что затрудняет их своевременное обнаружение.

Военный отметил, что методы противодействия таким беспилотникам остаются прежними. «Донор» уточнил, что речь идет о применении гладкоствольных ружей, подавителей сигнала направленного действия и купольных систем радиоэлектронной борьбы.

До этого госкорпорация «Ростех» разработала новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для уничтожения беспилотников. Комплекс оснащен как радиолокационной, так и оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения целей. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционно управляемым взрывателем.

