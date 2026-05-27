РИА Новости: украинскую роту уничтожили через день после переброски на фронт

Рота украинской армии была уничтожена почти сразу после переброски на передовую. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах Российской Федерации.

На основании анализа некрологов украинских военнослужащих стало понятно, что третью роту 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины почти в полном составе уничтожили уже на следующий день после переброски на линию фронта.

24 мая сообщалось, что более 780 военных из 159-й бригады Вооруженных сил Украины пропали без вести под Волчанском в Харьковской области.

22 мая пресс-служба министерства обороны России сообщила, что в период с 16 по 22 мая украинские войска в общей сложности потеряли около 7830 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

17 мая стало известно, что колоссальные потери вынудили украинское командование перебросить элитные подразделения под Сумы.

Ранее сообщалось, что на Украине решили демонтировать аллею памяти для сокрытия потерь ВСУ.