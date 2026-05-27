Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Рота ВСУ была уничтожена почти полностью после одного дня пребывания на передовой

РИА Новости: украинскую роту уничтожили через день после переброски на фронт
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Рота украинской армии была уничтожена почти сразу после переброски на передовую. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах Российской Федерации.

На основании анализа некрологов украинских военнослужащих стало понятно, что третью роту 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины почти в полном составе уничтожили уже на следующий день после переброски на линию фронта.

24 мая сообщалось, что более 780 военных из 159-й бригады Вооруженных сил Украины пропали без вести под Волчанском в Харьковской области.

22 мая пресс-служба министерства обороны России сообщила, что в период с 16 по 22 мая украинские войска в общей сложности потеряли около 7830 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

17 мая стало известно, что колоссальные потери вынудили украинское командование перебросить элитные подразделения под Сумы.

Ранее сообщалось, что на Украине решили демонтировать аллею памяти для сокрытия потерь ВСУ.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!