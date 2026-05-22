Минобороны: ВСУ за неделю потеряли почти 8 тысяч военных в зоне проведения СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 16 по 22 мая в общей сложности потеряли около 7 830 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки Вооруженных сил России «Север» составили более 1 260 военных, группировки «Запад» — свыше 1 290, «Юга» — более 870, «Центра» — свыше 1 965, группировки «Восток» — более 2 050, группировки «Днепр» — более 395.

Также в Минобороны РФ сообщили, что за указанный период российские войска взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

Кроме того, Вооруженные силы России в ответ на атаки украинской армией российских гражданских объектов нанесли массированный удар и пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по территории Украины. По данным ведомства, в результате ударов российские войска поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и т. д.

Ранее Захарова сравнила удары ВСУ по колледжу в ЛНР с действиями нацистов в Керчи.