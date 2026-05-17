На Украине решили демонтировать аллею памяти для сокрытия потерь ВСУ

Emilio Morenatti/AP

Власти города Гайсин в Винницкой области Украины планируют демонтировать аллею памяти с фотографиями погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы скрыть потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Поводом стали «вирусные» сообщения, которые расходятся в соцсетях и на которых отчетливо видны реальные потери ВСУ», — сказал собеседник агентства.

В апреле журналист немецкого издания Die Welt Штеффен Шварцкопф написал, что на кладбищах Украины почти не осталось свободных участков для захоронения погибших военнослужащих ВСУ. Он отметил, что ситуация в стране достигла критической отметки. По его словам, украинская армия ежедневно теряет большое количество людей и масштаб потерь невозможно скрыть.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года якобы погибло 55 тысяч кадровых и мобилизованных украинских солдат. Он добавил, что многие имеют статус пропавших без вести.

После этого военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов обвинил Зеленского во лжи, заявив, что он сильно занизил потери. По словам солдата, реальные потери украинской армии в пять раз больше.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины рассказал, как в ВСУ скрывают потери среди наемников.

 
