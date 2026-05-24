Более 780 военных из 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В настоящее время пропавшими без вести на Волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», — сказал собеседник агентства со ссылкой на данные 159-й бригады ВСУ.

В марте сообщалось, что командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ существенно занижает реальные потери бойцов в Харьковской области. В ходе допроса украинских военнопленных выяснилось, что командование признает пропавшими без вести тех, кто был ликвидирован.

До этого военный эксперт Александр Михайлов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери среди военнослужащих украинской армии, чтобы не платить пособия семьям солдат. По словам эксперта, украинским властям удобно объявлять бойцов пропавшими без вести или говорить семьям, что они дезертировали или находятся в плену, чтобы не давать положенные выплаты за павшего солдата.

Ранее украинские солдаты признались, что отрезают части тел павших в бою ради выплат.