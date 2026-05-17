Колоссальные потери вынудили ВСУ перебросить элитные подразделения под Сумы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитные подразделения двух бригад и одного разведывательного батальона в Сумскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, Киев принял соответствующее решение в связи с «колоссальными потерями» в Сумской области.

«Командование ВСУ вынуждено перебрасывать на данный участок фронта отдельные элитные подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 10-й горно-штурмовой бригады из ДНР (Донецкой народной республики. — «Газета.Ru»), а также 130-го отдельного разведывательного батальона из тыловых районов», — уточнил он.

16 мая журналисты РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Акула» сообщили, что танкисты группировки российских войск «Север» уничтожили группу украинских военнослужащих в Сумской области. Задачу выполнил экипаж танка Т-80БВМ, работавший в паре с расчетами разведывательных беспилотников. Операторы дронов заметили солдат ВСУ, когда те готовились к выезду на позиции для проведения ротации. Они передали координаты танкистам, и те нанесли удар. В результате были ликвидированы более 10 украинских военных, пункт их временного размещения и два пикапа.

Ранее силовики рассказали о попытке ВСУ форсировать реку в Сумской области.