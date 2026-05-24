Глава ЛНР рассказал о попытках ВСУ помешать спасению пострадавших в Старобельске

Пасечник: ВСУ 15 раз пытались атаковать колледж во время спасательной операции

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать колледж 15 раз во время проведения спасательной операции.

«45 часов шла спасательная операция и 15 раз была опасность повторных ударов», — написал он.

Пасечник подчеркнул, что кровавое пятно навсегда останется на тех, кто отдавал приказ и кто его исполнил. Он назвал такое проявление фашизма в XXI веке недопустимым и заявил, что все виновные со временем понесут ответственность в соответствии с нормами международного права. Глава ЛНР пообещал приложить все усилия для этого.

До этого Пасечник сообщил, что число детей, пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, выросло до 44. Еще 21 студента спасти не удалось.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Правозащитники призвали Организацию объединенных наций (ООН) признать удар по общежитию военным преступлением. Следком возбудил дело о теракте.

