Беспилотник проник в Латвию

В воздушном пространстве Латвии зафиксирован неизвестный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Reuters.

Ранее 19 мая воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах Латвии.

«Во вторник один дрон вошел в воздушное пространство Латвии», — приводит агентство сообщение центра управления кризисами в Латвии.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил портал.

17 мая стало известно, что на востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, является украинским.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны не будут использовать для ударов по территории РФ.