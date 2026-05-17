В Литве разбился украинский беспилотник

На востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, является украинским. Об этом заявил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).

По его словам, следов взрыва упавшего дрона, обломки которого были обнаружены вечером 17 мая, не видно.

«Сейчас трудно ответить, был он с зарядом или без... По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги... это, скорее всего, украинский беспилотник», — сказал Виткаускас.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Самане Утенского района. Полиция и экстренные службы Литвы проводят расследование на месте падения БПЛА.

14 мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военные республики должны сбивать все беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство страны.

Говоря о недавних случаях падения беспилотников в Финляндии и Латвии, политик сказал, что эти дроны сбились с курса. Также Науседа выступил против того, чтобы небо над его страной использовалось для пролета иностранных БПЛА.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил Mash.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной дроны.