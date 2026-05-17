В Литве разбился украинский беспилотник

Виткаускас: на востоке Литвы упали обломки, вероятно, украинского дрона
На востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, является украинским. Об этом заявил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).

По его словам, следов взрыва упавшего дрона, обломки которого были обнаружены вечером 17 мая, не видно.

«Сейчас трудно ответить, был он с зарядом или без... По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги... это, скорее всего, украинский беспилотник», — сказал Виткаускас.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Самане Утенского района. Полиция и экстренные службы Литвы проводят расследование на месте падения БПЛА.

14 мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военные республики должны сбивать все беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство страны.

Говоря о недавних случаях падения беспилотников в Финляндии и Латвии, политик сказал, что эти дроны сбились с курса. Также Науседа выступил против того, чтобы небо над его страной использовалось для пролета иностранных БПЛА.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил Mash.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной дроны.

 
