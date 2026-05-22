Армия России освободила населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Верхняя Терса Запорожской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Всего за неделю были освобождены пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

За неделю с 16 по 22 мая Вооруженные силы России в ответ на атаки украинской армией российских гражданских объектов нанесли массированный удар и пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по территории Украины.

21 мая подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Шестеровка в Харьковской области, а 14 мая российские военнослужащие освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. В этом населенном пункте боевые действия вели подразделения группировки ВС РФ «Юг».

Ранее силы ПВО сбили более 200 беспилотников над Россией за ночь.