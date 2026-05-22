Россия нанесла удар возмездия по Украине

Минобороны: ВС РФ в ответ на атаки ВСУ нанесли массированный удар по Украине

Вооруженные силы России в ответ на атаки украинской армией российских гражданских объектов нанесли массированный удар и пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Операция проводилась в период с 16 по 22 мая.

По данным ведомства, в результате ударов российские войска поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые вооруженными силами страны, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.

Утром 22 мая стало известно, что предприятие и инфраструктура повреждены от ударов в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

В этот же день глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. По его словам, в момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

