Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. Об этом журналистам заявили в министерстве обороны России.

В этом населенном пункте боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Согласно данным министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в боях с российскими подразделениями около 1190 бойцов.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по Украине по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и военным аэродромам и другим объектам. В сводке о ходе специальной военной операции оборонное ведомство уточнило, что массированный удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен за последние сутки в том числе с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов.

14 мая национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что электроснабжение было нарушено в Киеве и еще в девяти областях Украины из-за ударов по объектам инфраструктуры

Ранее в России испытали «Сармат».