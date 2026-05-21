ВС России взяли под контроль село Шестеровка в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Шестеровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

14 мая российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. В этом населенном пункте боевые действия вели подразделения группировки ВС РФ «Юг».

В тот же день российские войска нанесли массированный удар по Украине по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также по военным аэродромам и другим объектам. Объекты противника были атакованы с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВС России взяли под контроль село Волчанские Хутора.