Силы ПВО сбили более 200 беспилотников над Россией за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 217 БПЛА ВСУ над Россией
Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, военные сбили дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за ночь сбили семь украинских дронов на подлете к столице.

В Ленинградской области власти объявили опасность атаки беспилотников.

В Ярославле из-за атаки беспилотных летательных аппаратов было перекрыто движение транспорта в сторону Москвы. В регионе также был объявлен режим беспилотной опасности.

