Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВСУ атаковали Ленинградскую область

Дрозденко: силы ПВО за ночь сбили три беспилотника над Ленинградской областью
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая сбили над Ленинградской областью три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере «Макс».

По его словам, люди не пострадали, разрушений инфраструктуры нет. Других подробностей Дрозденко не привел.

Ночью в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

В министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Ленинградской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за ночь сбили семь украинских дронов на подлете к столице.

В Ярославле из-за атаки беспилотных летательных аппаратов перекрыли движение транспорта в сторону Москвы. В регионе также был объявлен режим беспилотной опасности.

Ранее военный эксперт раскрыл особенности атаковавших Москву украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!