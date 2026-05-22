ВСУ атаковали Ленинградскую область

Дрозденко: силы ПВО за ночь сбили три беспилотника над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая сбили над Ленинградской областью три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере «Макс».

По его словам, люди не пострадали, разрушений инфраструктуры нет. Других подробностей Дрозденко не привел.

Ночью в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

В министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Ленинградской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за ночь сбили семь украинских дронов на подлете к столице.

В Ярославле из-за атаки беспилотных летательных аппаратов перекрыли движение транспорта в сторону Москвы. В регионе также был объявлен режим беспилотной опасности.

Ранее военный эксперт раскрыл особенности атаковавших Москву украинских беспилотников.