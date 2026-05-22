Собянин сообщил о сбитии седьмого беспилотника, направлявшегося к Москве

Собянин: сбит еще один украинский БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в канале на платформе «Макс» об уничтожении одного беспилотника, летевшего на Москву.

По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Это второе за час сообщение о сбитом дроне. Незадолго до этого Собянин писал о шестом уничтоженном дроне на подлете к Москве.

21 мая в министерстве обороны заявили, что силы ПВО с 7:00 и до 15:00 по московскому времени сбили 196 украинских беспилотников над территориями 11 областей, Московского региона, а также над акваторией Каспийского моря.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что в Михайловке беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка.

Ранее после налета более 30 БПЛА на Ростовскую область возникло два пожара.