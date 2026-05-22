В Ленинградской области объявлена опасность атаки дронов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем канале на платформе «Макс», что на территории региона объявлен режим опасности беспилотников.

«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.

До этого угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Чувашии.

21 мая в министерстве обороны заявили, что силы ПВО с 7:00 и до 15:00 по московскому времени сбили 196 украинских беспилотников над территориями 11 областей, Московского региона, а также над акваторией Каспийского моря.

За ночь над Россией был уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны противника удалось сбить над девятью российскими регионами и Каспийским морем.

Ранее генсек НАТО признал, что сбитый над Эстонией беспилотник оказался украинским.