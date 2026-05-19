Раскрыты особенности атаковавших Москву украинских беспилотников

Военный эксперт Кошкин: атаковавшие Москву беспилотники ВСУ имели элементы ИИ
Украинские беспилотники, атаковавшие Москву, имели элементы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».

«Это беспилотники дальнего действия. Они имеют, вне всякого сомнения, элементы искусственного интеллекта», — сказал эксперт.

По его мнению, эти БПЛА, скорее всего, управляются с помощью космических спутников, вероятно, Starlink. Кошкин уточнил, что такие беспилотники собираются на территории Украины из деталей, которые поставляет Запад.

Атака беспилотников на Москву 17 мая стала самой масштабной за более чем год. Только с полуночи силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 81 вражеский дрон, а за сутки — свыше 120, следует из данных мэра столицы Сергея Собянина, подсчитанных ТАСС. Удары затронули в том числе Подмосковье — есть раненые и разрушения. В МИД России назвали атаку украинских дронов терактом «на деньги еэсовцев». До этого крупнейшей атакой 2026 года считался налет 14 марта: тогда Собянин сообщил о 65 сбитых беспилотниках. Что известно о последствиях нового масштабного налета Вооруженных сил Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о планах ВСУ по увеличению дальности ударов по России.

 
