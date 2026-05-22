Собянин сообщил об отражении атаки шестого БПЛА на подлете к Москве

Собянин: силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в канале на платформе «Макс» об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего в сторону столицы.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении мэра.

Незадолго до этого Собянин заявил об уничтожении двух беспилотников, летевших на столицу.

21 мая в министерстве обороны заявили, что силы ПВО с 7:00 и до 15:00 по московскому времени сбили 196 украинских беспилотников над территориями 11 областей, Московского региона, а также над акваторией Каспийского моря.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что в Михайловке беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка.

Ранее после налета более 30 БПЛА на Ростовскую область возникло два пожара.