В Чувашии объявили опасность атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Чувашии. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чебоксар Станислав Трофимов.

«Увидев в небе беспилотник, сообщите по номеру 112 время и место его обнаружения, примерный курс полета и опишите, как он выглядит. Будьте осторожны! Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике!», — написал Трофимов.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности.

21 мая в министерстве обороны заявили, что силы ПВО с 7:00 и до 15:00 по московскому времени сбили 196 украинских беспилотников над территориями 11 областей, Московского региона, а также над акваторией Каспийского моря.

За ночь над Россией был уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны противника удалось сбить над девятью российскими регионами и Каспийским морем.

Ранее после налета более 30 БПЛА на Ростовскую область возникло два пожара.