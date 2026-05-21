Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

На подлете к Москве сбили два БПЛА

Собянин: силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого врио губернатора Тверской области Виталий Королев рассказал, что в Удомле в результате отражения атаки БПЛА осколки аппарата попали в крышу пятиэтажного жилого дома.

Частично повреждены окна и небольшой участок кровли. Пострадавших нет.

21 мая в министерстве обороны заявили, что силы ПВО с 7:00 и до 15:00 по московскому времени сбили 196 украинских беспилотников над территориями 11 областей, Московского региона, а также над акваторией Каспийского моря.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по центру подготовки специалистов БПЛА на Украине.

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!