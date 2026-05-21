На подлете к Москве сбили два БПЛА

Собянин: силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого врио губернатора Тверской области Виталий Королев рассказал, что в Удомле в результате отражения атаки БПЛА осколки аппарата попали в крышу пятиэтажного жилого дома.

Частично повреждены окна и небольшой участок кровли. Пострадавших нет.

21 мая в министерстве обороны заявили, что силы ПВО с 7:00 и до 15:00 по московскому времени сбили 196 украинских беспилотников над территориями 11 областей, Московского региона, а также над акваторией Каспийского моря.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по центру подготовки специалистов БПЛА на Украине.