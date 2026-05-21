В ДНР при массированной атаке дронов пострадали восемь жителей

В Макеевке Донецкой народной республики в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения восемь человек, еще одного спасти не удалось. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он.

Пушилин уточнил, что в результате атаки дронов ВСУ не выжила женщина 1977 года рождения.

До этого в Брянской области мирный житель получил ранения в результате удара украинских войск поселку Белая Березка Трубчевского района. Как рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук, ВСУ ударили по жилому дому. По словам врио губернатора, мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь. Ковальчук пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Накануне оперштаб Белгородской области сообщил, что беспилотный летательный аппарат украинских войск ударил по машине скорой помощи на участке автодороги Борисовка — Головчино, водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, его госпитализировали.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.

 
