В Брянской области мирный житель ранен из-за удара дрона ВСУ

Ковальчук: в Брянской области мужчина пострадал в результате удара дрона ВСУ

В Брянской области мирный житель получил ранения в результате удара украинских войск поселку Белая Березка Трубчевского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ВСУ ударили по жилому дому.

«Произошло возгорание, которое оперативно было ликвидировано. В результате террористических действий, к сожалению, ранен мирный житель», — рассказал Ковальчук.

По словам врио губернатора, мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь. Ковальчук пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Накануне оперштаб Белгородской области сообщил, что беспилотный летательный аппарат украинских войск ударил по машине скорой помощи на участке автодороги Борисовка — Головчино, водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, его госпитализировали.

19 мая стало известно, что два жителя Брянской области получили ранения от удара ВСУ по автозаправочной станции в селе Смотровая Буда Клинцовского района. Также были повреждены четыре гражданских автомобиля, навес автозаправки.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.