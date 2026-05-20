ВСУ атаковали машину скорой помощи в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по машине скорой помощи в Белгородской области, водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Об этом сообщил оперштаб региона.

«На участке автодороги Борисовка — Головчино вчера поздно вечером FPV-дрон ударил по машине скорой помощи», — говорится в публикации.

Водителя госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

До этого удару ВСУ подверглась подстанция скорой помощи в Херсонской области. Зампред регионального правительства Сергей Черевко заявлял, что сотрудники скорой помощи существенно не пострадали, хотя у них наблюдалась высокая степень контузии.

28 апреля в белгородском приграничье в результате удара беспилотника ВСУ по одному из блокпостов получили травмы, несовместимые с жизнью, фельдшер из Курской области и ее муж. 16-летний сын фельдшера также находился в автомобиле. Он был ранен и доставлен в детскую областную больницу в Белгороде с акубаротравмой, в шоковом состоянии.

Ранее дрон атаковал скорую помощь в Запорожской области.