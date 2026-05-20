Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Белгородской области

БПЛА ударил по машине скорой помощи в Белгородской области, пострадал водитель
РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по машине скорой помощи в Белгородской области, водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Об этом сообщил оперштаб региона.

«На участке автодороги Борисовка — Головчино вчера поздно вечером FPV-дрон ударил по машине скорой помощи», — говорится в публикации.

Водителя госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

До этого удару ВСУ подверглась подстанция скорой помощи в Херсонской области. Зампред регионального правительства Сергей Черевко заявлял, что сотрудники скорой помощи существенно не пострадали, хотя у них наблюдалась высокая степень контузии.

28 апреля в белгородском приграничье в результате удара беспилотника ВСУ по одному из блокпостов получили травмы, несовместимые с жизнью, фельдшер из Курской области и ее муж. 16-летний сын фельдшера также находился в автомобиле. Он был ранен и доставлен в детскую областную больницу в Белгороде с акубаротравмой, в шоковом состоянии.

Ранее дрон атаковал скорую помощь в Запорожской области.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!