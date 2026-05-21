Минобороны опубликовало кадры запуска баллистической ракеты «Синева» в Баренцевом море

Российская стратегическая атомная подводная лодка выполнила запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» из акватории в Баренцевом море в рамках второго этапа учений ядерных сил. Кадры с запуском опубликовало Минобороны России.

«Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения выполнил из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева»», — говорится в сообщении.

На кадрах оборонного ведомства можно увидеть работу экипажа атомного подводного крейсера стратегического назначения. После того, как командир дал команду для запуска, виден взлет ракеты в небо из подводного положения с глубины 45 метров.

Вооруженные силы России проводили учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии с 19 по 21 мая. В них же принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Президент России Владимир Путин по итогам учений заявил, что задачи на учениях ядерных сил полностью выполнены. Он также добавил, что при этом Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, российская ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Также глава государства отметил, что в настоящее время идет работа над развитием ядерной триады в плановом режиме.

Ранее Рютте заявил, что НАТО следят за учениями РФ и Белоруссии.