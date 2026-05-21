В НАТО следят за учениями РФ и Белоруссии

НАТО пристально следит за учениями ядерных сил РФ и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, его слова приводит РИА Новости.

«Мы за ними следим, мы следим за ними очень внимательно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Рютте заявил, что Россия столкнется с «разрушительными последствиями», если решит применить ядерное оружие для удара по Украине во время совместных учений с Белоруссией.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы. В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе». Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» странам Запада — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ сообщило о выходе атомных подлодок в районы морских полигонов.