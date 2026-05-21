Путин оценил выполнение задач в ходе учений ядерных сил

Задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие», — заявил российский лидер.

Президент добавил, что при этом Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, российская ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Также глава государства отметил, что в настоящее время идет работа над развитием ядерной триады в плановом режиме.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящиеся на территории республики российские генералы довольны совместной работой государств.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы.

В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе».

