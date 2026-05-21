Путин рассказал, как армия России намерена использовать опыт СВО

Вооруженные силы (ВС) России будут отрабатывать боевые задачи, основываясь на опыте специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск <…> с учетом опыта специальной военной операции», — сказал российский лидер.

В конце прошлого года Владимир Путин сообщил, что Россия делится полученным в ходе СВО опытом со своими зарубежными союзниками и партнерами. Глава государства подчеркнул, что высокий уровень подготовки военных частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются в ходе регулярно проводимых учений.

Путин также отмечал, что большинство образцов вооружений и техники оперативно и постоянно совершенствуются и модернизируются. Это происходит благодаря совместной работе боевых частей и коллективов предприятий. Данное взаимодействие, как указал президент, в итоге приводит к значительному улучшению тактико-технических характеристик оружия «по дальности, точности и силе огневого поражения, защищенности и другим показателям».

Ранее Путин высказался об участии России в гонке вооружений.